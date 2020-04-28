Bakan Albayrak: "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini...
Bakan Albayrak: "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.
28.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:17
Bakan Albayrak: "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun." - ANKARA
Kaynak: İHA