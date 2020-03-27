Bakan Albayrak: MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını inceledi HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesinde kurdukları şikayet merkezinin stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesinde kurdukları şikayet merkezinin stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı. MASAK, 2547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" dedi.Bakan Albayrak ayrıca, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında KOBİ'lerimize bir koruma da 'Devlet Destekli Alacak Sigortası' ile sağlıyoruz. Alacak sigortasından yararlanma kapsamını da genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkardı" açıklamasında bulundu.

ANKARA, -

Kaynak: DHA