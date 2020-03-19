Bakan Albayrak: "Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi. Kaynak: AA