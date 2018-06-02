Bakan Albayrak, Mardin'de Gençlerle

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, Mardin'in dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğuna işaret ederek, "İnşallah turist gelecek, ekonomimiz büyüyecek, işsizlik azalacak, istihdam artacak." dedi.

Bakan Berat Albayrak, Mardin'e kayyum olarak Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından gençlere yönelik yapılan yatırımları inceledi. Bakan Albayrak, Mardin'i çok huzurlu ve mutlu gördüğünü belirterek; "Huzurun, kardeşliğin ve barışın tesis edilmesinin Mardin'in güzelliğine güzellik kattığına işaret ederek bu güzelliklerin süreceğini vurguladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezini ziyaret eden Bakan Albayrak ve beraberinde ki heyet Gençlik Merkezi'nde adına çıkarılan kart ile gençlik merkezine giriş yaptı. Atölyeleri gezen Albayrak, MBB Gençlik Radyo'nun canlı yayın konuğu oldu. Gençlerle toplu fotoğraf çeken Albayrak şunları kaydetti ; "Mardin ülkemizin, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi Özellikle son 2 yılda artan bu hareketlilik, huzur ortamıyla turizm açısından, ekonomik canlanma açısından çok iyi bir mesafe kat etmiştir. Dünyanın dört bir tarafından turistlerle karşılaştık, muhabbet ettik. Özellikle son 2 yılda yapılan yoğun yatırımlarla, tesis edilen ortamla bu canlanmayı görüyoruz. Ben onlara da söyledim, bu daha başlangıç "

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Bakan Albayrak'a yaptıkları ziyaretlerden dolayı teşekkür etti. - MARDİN