Bakan Albayrak, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti
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Bakan Albayrak, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı Malatya Valiliğinde kent protokolü tarafından karşılandı.

05.02.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:40
Bakan Albayrak, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Valiliğinde kent protokolü tarafından karşılandı.

Bakan Albayrak'ı, Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce tarafından karşıladı.

Albayrak Valilik Toplantı Salonunda, Baruş ve kentteki kurum müdürleriyle basına kapalı olarak toplantı yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Albayrak, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti
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