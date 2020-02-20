Bakan Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın...
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Bakan Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.

20.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:04
Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın konuşması

Konuşmanın sona ermesi - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (6)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın...
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