Bakan Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması
Konuşmanın sona ermesi GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (6)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın."