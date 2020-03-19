Bakan Albayrak: "Likidite ve finasmana erişim açısından bir sorunumuz yok" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi. Kaynak: AA