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Haberler ›› Ekonomi ›› Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah,... - Ekonomi
Ekonomi

Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah,...

Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir riks görmüyorum.

19.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:38
Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir riks görmüyorum."

Kaynak: AA

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