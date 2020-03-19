Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah,... Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir riks görmüyorum.

Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir riks görmüyorum." Kaynak: AA