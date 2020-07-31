Bakan Albayrak, Kurban Bayramı'nı kutladı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim için bayram bereket demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

Kaynak: DHA