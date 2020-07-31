Bakan Albayrak, Kurban Bayramı'nı kutladı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.
31.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:24
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim için bayram bereket demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.
Kaynak: DHA