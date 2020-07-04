Bakan Albayrak: "Krize yatırım yapanlar pandemi dönemindeki performansımızla hüsrana uğradı"
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Bakan Albayrak: "Krize yatırım yapanlar pandemi dönemindeki performansımızla hüsrana uğradı"

Bakan Albayrak: "Krize yatırım yapanlar pandemi dönemindeki performansımızla hüsrana uğradı" Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nın açılış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize...

04.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:24

Bakan Albayrak: "Krize yatırım yapanlar pandemi dönemindeki performansımızla hüsrana uğradı"

İSTANBUL - Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nın açılış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük" dedi.

Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nın açılış töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

Törende konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşme döneminde Türkiye'nin pozitif ayrışan bir ülke olduğunu söyleyerek, "Salgının etkisi en aza indirilmiş durumda. Türkiye bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladı" dedi.

"PMI endeksindeki yükseliş 2018 Şubat ayından bu yana en yüksek değere ulaştı"

Büyümenin önemli göstergesi olan PMI endeksindeki yükselişin 2018 yılı Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaştığını kaydeden Albayrak, "Borsa İstanbul özelinde dünyadaki borsalara kıyasla BİST Mayıs ayında tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı ve yılbaşındaki seviyesini aşmış oldu. BİST 100 endeksinde son 11 yılın en güçlü ve en yüksek değer kazancını ortaya koydu. Sadece birkaç tanesini paylaştığım bu göstergeler Türkiye'nin pandemi döneminde ortaya koyduğu performansın, sıkıntılara rağmen, devletimizin hükümetimizin devreye aldığı tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu. Bakan Albayrak, "Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden nasıl geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi döneminde de birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemdeki performansımızla hüsrana uğradılar"

"Normalleşme sürecinden hedeflerimizin üstünde çıkış yapacağız" diyen Albayrak, "2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük. Önümüzde çok uzun bir yol var. Hizmete aldığımız binamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: 'Krize yatırım yapanlar pandemi dönemindeki performansımızla hüsrana uğradı'

Kaynak: İHA

Manşet

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