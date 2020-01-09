Bakan Albayrak: "Kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden...
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Bakan Albayrak: "Kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması SİVAS - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

09.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:29
Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın konuşması

SİVAS - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. (5)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Albayrak: "Kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden...
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