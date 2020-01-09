Bakan Albayrak: "Kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması SİVAS - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması
SİVAS - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. (5)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde."