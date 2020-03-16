Bakan Albayrak: "Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun... Bakan Albayrak: "Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun küresel, mücadele ulusaldır.

Bakan Albayrak: "Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun küresel, mücadele ulusaldır.' Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK'dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık." - ANKARA Kaynak: İHA