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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi

Bakan Albayrak: "Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun...

Bakan Albayrak: "Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun küresel, mücadele ulusaldır.

16.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:43
Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun küresel, mücadele ulusaldır.' Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK'dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık." - ANKARA

Kaynak: İHA

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