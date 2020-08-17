Bakan Albayrak: Konut satışları Temmuz'da tarihi rekor kırdı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdığını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA