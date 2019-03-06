Bakan Albayrak Kocaeli'de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programının ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı gelen Albayrak, yetkililerden bilgi aldı, binayı gezdi ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından Kapanönü mevkisinde esnaf ziyaretinde bulunan Albayrak, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Albayrak, yaşlı bir adamla da yakından ilgilenerek taleplerini dinledi. Bakan Albayrak, daha sonra esnaf lokantasında yemek yedi.

Albayrak'a ziyaretlerinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA