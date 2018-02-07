Bakan Albayrak Kırıkhan'daki Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, terör örgütü PYD/PKK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinden Kilis hudut bölgesine düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Afrin bölgesinden Kilis'e atılan roket sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Bayram Çavuş'un Kırıkhan ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki baba evinde kurulan taziye çadırını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ziyaret etti. Baba Mustafa ve anne Zeycan Bayram ile görüşen Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve taziyelerini de iletti. - HATAY