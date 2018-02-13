Bakan Albayrak: "Kimsenin KKTC Devletini, Vatandaşlarını Yok Saymasına İzin Vermeyecek,...
Bakan Albayrak: "Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız"ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıkta "2017 Performans ve Başarı Ödülleri" programına katıldı.
Bakan Albayrak: "Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız"
ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıkta "2017 Performans ve Başarı Ödülleri" programına katıldı.