Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında reel sektör güven endeksinin 106.2, hizmet sektörü güven endeksinin 70.5, perakende ticaret sektörü güven endeksinin 94.9 olduğunu bildirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında reel sektör güven endeksinin 106.2, hizmet sektörü güven endeksinin 70.5, perakende ticaret sektörü güven endeksinin 94.9 olduğunu bildirdi. Bakan Albayrak, "Kimse bileğimizi bükemez" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustosta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite kullanım ise yüzde 73'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA