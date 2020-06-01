Bakan Albayrak: Kepenk kapatan esnafımız ekmek teknelerine kavuştu HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnafın ekmek teknelerine kavuştuğunu açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnafın ekmek teknelerine kavuştuğunu açıkladı.

Bakan Albayrak sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi. Bakan Albayrak, paylaşımında iş yerlerini açan esnafın fotoğraflarına da yer verdi.

Kaynak: DHA