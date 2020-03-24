Bakan Albayrak: "KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay ötelediğini açıkladı. Bakan Albayrak, paylaşımının devamında, 65 yaş üzerindeki vatandaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vergi mükelleflerinin de ödemelerini yasağın sonuna kadar ertelediğini duyurdu.

Kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu ekonomik tahribata karşı devreye alınan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükellefler için açıklamalarda bulunan Albayrak, "Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir 'Genel Tebliğ' hazırladık. Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık. Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz" açıklamasını yaptı.

65 yaş üzerindeki vatandaşları da unutmayan Bakan Albayrak, "Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir" ifadelerini kulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA