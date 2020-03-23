Bakan Albayrak: KDV beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan'a kadar uzatıldı" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan'a kadar uzatıldı" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com