BAKAN ALBAYRAK KATILIM FONU KURMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK
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BAKAN ALBAYRAK KATILIM FONU KURMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 12. İslam Ekonomisi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

14.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 12. İslam Ekonomisi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Katılım sigortacılığını teşvik edici maliyette yapı geliştirilerek her türlü risk grubuna hitap edecek düzenlemeleri devreye almaya başladık dedi.

İslam Kalkınma Bankası kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nün koordinasyonunda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde gerçekleştirdiği 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı, online düzenlendi. Konferansa video konferans ile katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de katılım finans kuruluşları 2005'te yasal olarak banka statüsü kazanmış, o tarihten bu yana yıllık yüzde 23'lük büyüme hızıyla konvansiyonel bankaları geride bırakmış, aktif büyüklük olarak pazar payı ise yüzde 2,4'ten yüzde 6,5'e yükselmiştir. Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık ifadelerini kullandı.

KATILIM REASÜRANS FONU KURMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Sürdürülebilir kalkınma için reel ekonomiye kaynak sağlayan finans kuruluşlarının sağlam ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olmasının temel şart olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, Hedefimiz Türkiye'yi, gelişmiş finansal altyapısı, genç, dinamik nüfusu ve nitelikli iş gücünün yanında jeostratejik konumuyla İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek. Üretimin ve refahın artışına katkı yapması gereken sistemin, finansal ve ekonomik istikrarı tehdit edebilen bir konuma gelebildiğini gösterdi. Katılım finans kuruluşları, bizim için stratejik öneme sahip. Küresel finansal krizin ardından katılım finans sisteminin avantajları net olarak görülmüş, sektörün gelişimi tüm dünyada ivme kazanmıştır. Türkiye'de katılım finans kuruluşları 2005 yılında yasal olarak banka statüsü kazanmış, o tarihten bu yana yıllık yüzde 23'lük büyüme hızıyla konvansiyonel bankaları geride bırakmış, aktif büyüklük olarak pazar payı ise yüzde 2,4'ten yüzde 6,5'e yükselmiştir. Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık. Türkiye'de faizsiz finans dendiğinde akla ilk katılım finans kuruluşları geliyor. Oysa ki faizsiz finansın sermaye piyasaları ve sigortacılık alanlarında da çok büyük potansiyeli mevcut. Bu anlamda katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilerek her türlü risk grubuna hitap edecek düzenlemeleri devreye almaya başladık. Ayrıca, ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık. Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının yaygınlaşması ile ilgili destekleyici adımlar atıyoruz dedi. Bakan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü Hedefimiz Türkiye'yi, gelişmiş finansal altyapısı, genç, dinamik nüfusu ve nitelikli iş gücünün yanında jeostratejik konumuyla İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek.

BAKAN ALBAYRAK KATILIM FONU KURMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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