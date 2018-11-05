Son Dakika! Bakan Albayrak: Kasım ve Aralık Ayında Fiyatlar Normale Dönecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayınında konuşuyor.

Bakan Albayrak, Ekim ayı enflasyonuyla ilgili olarak, "Ağutos-Eylül ayındaki saldırılarda, biz Eylül ayı en zor ayımız olacak, ve daha sonra normalleşme süreciyle hızla yolunu bulacak demiştik. Eylül'deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı. Kasım ve Aralık ayındaki fiyatlama davranışları normalleşecek" dedi.

Albayrak'ın konuşmalarından satırbaşları:

YIL SONU HEDEFLERİNİ YAKALAYACAĞIZ

Kura dayalı ham madde fiyatlarında iyileşme yaşandı. Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor. Yıl sonu hedefleri de inşallah yakalayacağız. Maliyetlerdeki pozitif süreç aşağıya doğru baskılayacak.

KUR VE HAM MADDE FİYATLARINDA İYİLEŞME SÖZ KONUSU

Gerek kur gerek ham madde fiyatlandırmaları iyileşme söz konusu. Petrolde 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler daha düşük seviyeleri göreceği yönünde. Bu bir gönüllülük ilkesi. Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz 2500 firmayı geçti enflasyonla mücadele. Bazen hafta sonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde baya görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve Aralık'ta daha çok ortaya çıkacak.

HAZİNE VE DEVLET ANLAMINDA DAHA AKTİF DÖNEM BİZİ BEKLİYOR

Yüzde 30-40 hatta 50'lere giden faizlerden o kadar hızlı bir normalleşme süreciyle bu noktaya geldik. Yüzde 30'un altına düştü günlük ortalama. Bu çok önemli. BDDK süreci yakından takip ediyor. Mevduatlar 30'ların üzerine çıkmıştı. Şuan 20'lerde seyrediyor. Daha da düşecek. Maliyetlerin düşmesiyle birlikte tek sac ayağı ile alakalı değil. Enflasyonu o yüzden düşürmeye çalışıyoruz. Bu ekosistem normalleşmeye başladığı zaman çok daha güçlü noktaya ulaşacağız. Bu iyileşmeyi Ekim'de görmeye başladık. Kasım'da daha iyi olacak. Hazine ve devlet anlamında daha aktif dönem bizi bekliyor.

TÜRKİYE TÜM BUNLARI ATLATACAK

81 ilde, her sektöre ulaştık, ulaşılan firmaların pazar payına bakarak çok güçlü bir rakama ulaştığını da görüyoruz. Ben bundan dolayı çok mutluyum. 2008 finansal krizinde, dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi olarak geldiğinde, birçok ülkeyi etkiledi. Türkiye'nin krizi değildi, teğet geçecek denildi ve öyle de oldu. Sonuç itibariyla Ağustos ve Eylül ayında tarihinin en büyük ekonomik saldırısına maruz kaldığında, 2008 krizinden farklı bir şekilde bir resimle karşı karşıya kaldık. Kur, faiz ve enflasyon noktasında bir durum vardı. Türkiye bunu atlatıyor, ve atlatacak. Çünkü temelleri sağlam.

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