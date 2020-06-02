Bakan Albayrak: "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni...
Bakan Albayrak: "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.
02.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:24
Bakan Albayrak: "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA