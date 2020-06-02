Bakan Albayrak: Kamu katılım finans kuruluşlarımız 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor
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Bakan Albayrak: Kamu katılım finans kuruluşlarımız 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiğini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun" dedi.

Bakan Albayrak: Kamu katılım finans kuruluşlarımız 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor
02.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:20

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiğini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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