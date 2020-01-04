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Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.

04.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:32
Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı , kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.

Albayrak, hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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