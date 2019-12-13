Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor

13.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:41

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Faizler, maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları kamu bilinciyle hareket ediyorsa bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. İnşallah 11, 13,5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11,5 aralığına düşürerek inşallah bunu en kısa sürede reel sektöre yansıtacağız. Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden kamu bankalarımız tek haneli faizleri piyasalarımıza başlatıyor" dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Kayseri İş Dünyası Buluşması'na, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları ve iş insanları katıldı.

Kaynak: DHA