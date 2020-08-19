Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
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Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik tam bağımsızlık hayalini inşallah enerjideki gibi hayata geçireceğiz.

Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
19.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:12

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik tam bağımsızlık hayalini inşallah enerjideki gibi hayata geçireceğiz. Toplum, milletimiz tüm bu yapılanların farkında." dedi.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji sektöründeki yatırımlarını değerlendirdi.

Enerji politikaları ve teknolojilerinde ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtarma hedefiyle ihracata, istihdama, katma değerli üretime dayalı yeni ekonomi modeli açısından bu tesisin önem taşıdığını belirten Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında son 4-5 yıldır çok önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinin başladığını söyledi.

Albayrak, bu anlamda ülkenin enerji alanında atacağı adımları ve hedefleri Milli Enerji ve Maden Politika Belgesi'nde topladıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bakanlıkta buna 'Yeşil Kitap' demiştik, bütün bunları kayıt altına almıştık. Bu kitap çerçevesinde çok temel ilkeleri belirledik. 'Doğru politikalar ve doğru adımlarla enerjinin her alanında dışa bağımlılığı kırabiliriz ve bunu inanıyorsak başarabiliriz' diye ifade ettik. Özellikle enerjinin her alanında, yerli kaynaklarımızla, yerli teknolojimizle üretim yaparak büyük ve güçlü Türkiye idealine yürüyebileceğimizin bilincinde olduk."

"Birçok açıdan dönüşüm süreci başladı"

Bu inançla bağlantılı olarak o gün "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)" adını verdikleri bir tohum attıklarını dile getiren Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"YEKA'yı anons ettiğimizde sektör temsilcilerinin birçoğu bunun başarılabileceği noktasında gülüp geçmişti. Onlara da buradan el sallayalım. YEKA modeliyle güneş ve rüzgarda yerli teknolojiyle üretimin yapılabileceği bir modeli kurgulamıştık. İşte o tohum bugün çok tarihi bir tesise dönüşüyor. Bu tesiste, Türkiye'nin, Türk mühendislerinin yaptığı güneş panelleri üretilecek. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat pazarı artık Türkiye'de üretilecek ve ötesinde ihracat kapasitesi de inşallah gelişmiş olacak. Türkiye artık enerjide, yenilenebilir enerjide teknoloji üreten ülke konumuna geldi. Allah'ın izniyle enerjinin birçok alanında, nükleer enerjiden bora, gemilerimize kadar birçok açıdan artık dönüşüm süreci başladı. Ektiğimiz tohumlar yavaş yavaş her gün çınara dönüşecek. Ekonomide başlattığımız katma değerli, istihdama, ihracata dayalı üretim modeli çınara dönüşmeye başladı, daha da güçlü şekilde dönüşecek."

Konya'nın Karapınar bölgesindeki 1000 megavatlık güneş tarlasının panellerinin bu tesiste üretileceğini vurgulayan Albayrak, bu yatırımları güneşin yanında yerli rüzgar fabrikasının takip edeceğini söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin sadece enerjide değil, savunma sanayisine kadar teknolojinin her alanında değişim sürecini başlattığına dikkati çekerek, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ekonomik tam bağımsızlık hayalini de inşallah enerjideki gibi hayata geçireceğiz. Toplum, milletimiz tüm bu yapılanların farkında. Cumhurbaşkanımız liderliğinde nice, çok daha güzel ve büyük projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracat modeliyle çok daha müreffeh Türkiye ve yarınların teminatı olacak." ifadelerini kullandı.

"Tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmazmış" sözünü anımsatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte köstek olanlara ben 'beton lobisi' diyorum. Onların bu beton edebiyatı, güttükleri beton söylemi, bu beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecek. Biz bu dönüşümü gerçekleştirerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda ülkeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'nin tüm bu yolculuğunda Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğu tüm bu hedef ve hayaller bir bir gerçekleşti ve çok daha güzel haberlerle daha iyi noktaya taşıyacağız."

Kaynak: AA

Manşet

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