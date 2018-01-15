Bakan Albayrak: "Jeokimya Haritalarının 18 Paftasının 14'ünü Yıl Sonu İtibariyle Bitirdik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Jeokimya haritalarının 18 paftasının 14'ünü yıl sonu itibariyle bitirdik. İlkbahar bitmeden kalan 4 paftayı da bitirip, Türkiye, ilk yarı yılda jeokimya haritalarının tüm resmini çekerek tamamlamış olacak. 2018 hedefimiz, jeofizik alanındaki tüm haritaların da tamamlanmasıyla madencilik alanında farklı bir noktaya Türkiye'yi taşımış olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Kazan Soda Elektrik Fabrikası Açılış programında konuştu. 2017 yılının, enerjinin yanında maden alanında yapısal dönüşümlerin hayata geçirildiğini bir yıl olduğunu belirten Albayrak, "Karada bir milyon metre sondajı tamamlarken, ülkemizin zenginliklerini tam olarak tespit için jeofizik ve Jeokimya haritalarının çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. Jeokimya haritalarının 18 paftasının 14'ünü yıl sonu itibariyle bitirdik. İlkbahar bitmeden kalan 4 paftayı da bitirip, Türkiye, ilk yarı yılda jeokimya haritalarının tüm resmini çekerek tamamlamış olacak. 2018 hedefimiz, jeofizik alanındaki tüm haritaların da tamamlanmasıyla madencilik alanında farklı bir noktaya taşımış olacağız. İnsan, bilim odaklı ve şeffaf olarak nitelendirdiğimiz yeni madencilik stratejimiz çerçevesinde risk analizi dönemini başlattık. 2017, riskli madenlerde denetimleri asgari 4 katına çıkarttığımız bir yıl oldu. Maden alanında çok önem verdiğimiz yeni ihale döneminin de altyapısını tamamladık. Cevheri bizde olan pek çok madeni, teknoloji eksikliği nedeniyle yurt dışına ihraç ettikten sonra, yarı ürün veya nihai ürün olarak çok daha yüksek fiyata Türkiye'ye ithal ediyorduk. Bu tesis gibi yeni dönemde yeni yapılacak yatırım planlaması stratejisi ile birlikte bu alandaki eksikliği, cari açığımızı da arttıran eksikliği son verme noktasında adımlar atıyoruz. Artık maden sahalarımız nihai ürün geliştirecek fabrika ve Ar-Ge tesisi şartı yapma noktasında ortaklık ya da kar paylaşımı modeliyle birlikte yeni bir ihale modeli gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

2018 yılının, madenciliğin yükselen yıldız sektör olduğu bir yıl olacağına dikkat çeken Albayrak, "2017 yılında yaşanan onca taarruza rağmen, birilerin çizmek istediği karamsar tablolara rağmen her alanda atılan adımlarla, yapılan yatırımlarla rekor büyümelerle kapattık. İpi, kontrolü dışarıda olan ya da dışarıdaki odaklarla hedef birliği yapmış bazı kesimler saldırmaya devam edecek ama biz de Türkiye'yi kontrol altına almak isteyen bu saldırılara rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz. Her saldırıdan güçlenerek çıkan bir ülke olarak biz de durmayacak, korkmayacak, geri adım atmayacak, her zamankinden çok ama çok daha fazla çalışmaya söz veriyoruz. Önümüzde 2018 yılı çok önemli bir yıl, çok daha büyük hedefler var. Bizim derdimiz, aşkımız, motivasyonumuz büyük ve güçlü Türkiye. Bu ideale ulaşmak için milletimizle birlikte özellikle son 5 yıldır ülkemize yapılan her türlü saldırının amacını iyi biliyoruz. Bu anlamda her şeyin en iyisini hak eden bu millet için, büyük ve güçlü Türkiye ideali için gece gündüz demeden, dişimizi tırnağımıza takarak her zamankinden çok çalışmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA