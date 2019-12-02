Bakan Albayrak, İVME paketinde tahsis edilen kredi tutarını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı" ifadesini kullandı.
02.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:55
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com