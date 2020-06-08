Bakan Albayrak: "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak" diyerek, ithalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak" diyerek, ithalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın yaptığı, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL'lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını, bugün itibarıyla yüzde 7.75 sabit faizli 'Yatırıma Destek' TL kredisi olarak kullanıma sunduk" paylaşımı kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği yapılacağını açıkladı.

Bakan Albayrak, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak. İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi; istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli TL cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA