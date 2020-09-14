Bakan Albayrak:  İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün
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Bakan Albayrak:  İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Bakan Albayrak:  İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün
14.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:19

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme" dedi. 

Bakan Albayrak, bir programda yaptığı konuşmaya ait görüntüleri, Twitter hesabından paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımında, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme" notuna yer verdi.Albayrak, paylaşımında yer verdiği görüntüde ise "Türkiye, güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten ve krizden geçtiği böyle bir bir dönemde yatırımlarına, projelerine ve belki de hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız kesmeden devam ediyor. İşte ekonomimizde tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde hedeflerimize yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah çok yakın bir dönem içerisinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığına inşallah şahit olacağız" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

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