Bakan Albayrak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı
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Bakan Albayrak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı
29.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:48

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'ın adıyla Hakk'ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul'u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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