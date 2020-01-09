: Bakan Albayrak'ın ziyaretleri

09.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması

-Bakan Albayrak'ın küçük kız çocuğunu sevmesi

-Bakan Albayrak'ın Sivas Belediyesi'ni ziyaret etmesi, Bakan Albayrak'a forma hediye edilmesi

-Bakan Albayrak'ın bir fırına girmesi, esnaf ile sohbet etmesi, ekmek yemesi

-Bakan Albayrak'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi SİVAS - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas programı kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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