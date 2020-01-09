Bakan Albayrak'ın ziyaretleri
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması -Bakan Albayrak'ın küçük kız çocuğunu sevmesi -Bakan Albayrak'ın Sivas Belediyesi'ni ziyaret etmesi, Bakan Albayrak'a forma hediye edilmesi -Bakan Albayrak'ın bir fırına girmesi, esnaf ile sohbet etmesi, ekmek yemesi -Bakan...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması
-Bakan Albayrak'ın küçük kız çocuğunu sevmesi
-Bakan Albayrak'ın Sivas Belediyesi'ni ziyaret etmesi, Bakan Albayrak'a forma hediye edilmesi
-Bakan Albayrak'ın bir fırına girmesi, esnaf ile sohbet etmesi, ekmek yemesi
-Bakan Albayrak'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi SİVAS - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas programı kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.