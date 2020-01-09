Bakan Albayrak'ın ziyaretleri
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Bakan Albayrak'ın ziyaretleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması -Bakan Albayrak'ın küçük kız çocuğunu sevmesi -Bakan Albayrak'ın Sivas Belediyesi'ni ziyaret etmesi, Bakan Albayrak'a forma hediye edilmesi -Bakan Albayrak'ın bir fırına girmesi, esnaf ile sohbet etmesi, ekmek yemesi -Bakan...

09.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:51
Bakan Albayrak'ın ziyaretleri

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın karşılanması

-Bakan Albayrak'ın küçük kız çocuğunu sevmesi

-Bakan Albayrak'ın 'ni ziyaret etmesi, Bakan Albayrak'a forma hediye edilmesi

-Bakan Albayrak'ın bir fırına girmesi, esnaf ile sohbet etmesi, ekmek yemesi

-Bakan Albayrak'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi SİVAS - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas programı kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Albayrak'ın ziyaretleri
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