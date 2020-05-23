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Bakan Albayrak: "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ihracatının ithalata bağımlı olduğu yaklaşımının temelsiz olduğunu ifade etti.

Bakan Albayrak:
23.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ihracatının ithalata bağımlı olduğu yaklaşımının temelsiz olduğunu ifade etti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD), ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasında Türkiye'nin yüzde 16,5 ile en iyi 20 ülke arasında yer aldığını, Almanya, Fransa ve İtalya'dan iyi durumda olduğunu belirtti.

Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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