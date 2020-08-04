Bakan Albayrak ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengenin yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi gerçekleşeceğini belirterek, "Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengenin yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi gerçekleşeceğini belirterek, "Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Cari dengenin yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi gerçekleşeceğini vurgulayan Albayrak, "Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA