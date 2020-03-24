Bakan Albayrak: "İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik...
Bakan Albayrak: "İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri, yasağın sonuna kadar ertelenmiştir.
24.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:47
Bakan Albayrak: "İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri, yasağın sonuna kadar ertelenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA