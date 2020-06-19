Bakan Albayrak: Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Albayrak paylaşımında, "Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA