Bakan Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
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Bakan Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
18.08.2020 19:52 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:07

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" dedi. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında ayrıca görüntülü bir grafiğe de yer verdi.

Görüntü dökümü:

Bakan Albayrak'ın paylaşımı

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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