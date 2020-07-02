HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Albayrak: "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.

Bakan Albayrak:
02.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:32

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan 2020 yılı Haziran ayı ithalat ve ihracat rakamları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Haziran ayı dış ticaret verilerimiz iş dünyamıza hayırlı olsun. Normalleşme döneminde dış ticaretimizin eski performansına yeniden kavuşması için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz" paylaşımını alıntılayan Bakan Albayrak, kendi sosyal medya hesabından, "İhracatımız Haziran'da aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttı. Mayıs'ta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6'ya çıktı. Bu oran altın hariç yüzde 92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" notuyla paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi Ekonomi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Ekonomi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Ekonomi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Ekonomi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu Ekonomi
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı Ekonomi
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Fatih Terim Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: Bakan Albayrak: "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 18:05:18. #1.14#
title