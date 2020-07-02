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Bakan Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatın haziranda, aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığını, hedeflerinin yüksek katma değerli üretime devam etmek olduğunu belirtti.

Bakan Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek
02.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:04

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatın haziranda, aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığını, hedeflerinin yüksek katma değerli üretime devam etmek olduğunu belirtti. 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız Haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttı. Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6'ya çıktı. Bu oran altın hariç yüzde 92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi. 


Kaynak: DHA

Manşet

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