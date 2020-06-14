Bakan Albayrak: Hedefimiz, Türkiye'yi faizsiz finansın merkezi haline getirmek
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz, Türkiye'yi İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmektir" dedi.
14.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:48
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz, Türkiye'yi İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmektir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Türkiye'yi faizsiz finansın merkezi haline getirmek istediklerini söyleyen Albayrak, "Faizsiz finansın Türkiye ekonomisi ve finansal sistem içerisindeki yerini güçlendirecek tüm araç ve mekanizmaları devreye alıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'yi İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmektir" dedi.
Kaynak: DHA