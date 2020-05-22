Bakan Albayrak: "Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm... Bakan Albayrak: "Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız."

Bakan Albayrak: "Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." - ANKARA Kaynak: İHA