Bakan Albayrak: "Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm...
Bakan Albayrak: "Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız."
22.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:04
Bakan Albayrak: "Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA