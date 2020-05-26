Bakan Albayrak: Halkbank'a, içimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Halkbank'a teşekkür etti.
26.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:52
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Halkbank'a teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" dedi.
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ANKARA
Kaynak: DHA