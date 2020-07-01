Bakan Albayrak: "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma,... Bakan Albayrak: "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor.

Bakan Albayrak: "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, Haziran'ın Mayıs'tan daha pozitif olduğunun göstergesidir." - ANKARA

Kaynak: İHA