Bakan Albayrak: "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma,...
Bakan Albayrak: "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor.
01.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:23
Bakan Albayrak: "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, Haziran'ın Mayıs'tan daha pozitif olduğunun göstergesidir." - ANKARA
Kaynak: İHA