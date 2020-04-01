Bakan Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu (1)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin videolu değerlendirmede bulundu.
01.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:54
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin videolu değerlendirmede bulundu.
(1)
"İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız."
Kaynak: AA