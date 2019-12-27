Bakan Albayrak: "Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van İş Dünyası Buluşması Van Ticaret ve Sanayi Odası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salondaki görüntüleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması VAN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van İş Dünyası Buluşması'na katılmak üzere kente geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Van İş Dünyası Buluşması
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salondaki görüntüleri
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması
VAN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van İş Dünyası Buluşması'na katılmak üzere kente geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Erek Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya katılan Bakan Albayrak, burada bir konuşma yaptı.