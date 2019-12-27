Bakan Albayrak: "Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız"
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Bakan Albayrak: "Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van İş Dünyası Buluşması Van Ticaret ve Sanayi Odası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salondaki görüntüleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması VAN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van İş Dünyası Buluşması'na katılmak üzere kente geldi.

27.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:50

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İş Dünyası Buluşması

Van Ticaret ve Sanayi Odası

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın salondaki görüntüleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması

VAN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van İş Dünyası Buluşması'na katılmak üzere kente geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Erek Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya katılan Bakan Albayrak, burada bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Albayrak: "Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız"
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