: Bakan Albayrak: "Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız"

27.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:50

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Van İş Dünyası Buluşması

Van Ticaret ve Sanayi Odası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salondaki görüntüleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması

VAN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van İş Dünyası Buluşması'na katılmak üzere kente geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Erek Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya katılan Bakan Albayrak, burada bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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