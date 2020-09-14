Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza... Son dakika ekonomi haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak," Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak," Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!' Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Albayrak paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten ve krizden geçtiği böyle dönemde yatırımlarına, projelerine ve belki de hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız kesmeden devam ediyor. İşte ekonomimizde tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde hedeflerimize yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah çok yakın bir dönem içerisinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığına inşallah şahit olacağız."

Kaynak: İHA