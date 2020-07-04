Bakan Albayrak gelir idaresi hizmet binasının açılışında konuştu
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Bakan Albayrak gelir idaresi hizmet binasının açılışında konuştu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hep duyuyoruz.

Bakan Albayrak gelir idaresi hizmet binasının açılışında konuştu
04.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:28

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,  "Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşme döneminde Türkiye'nin pozitif ayrışan bir ülke olduğunu belirtti. 

Bakan Albayrak, "Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrışan bir ülke oldu. Salgının etkisi en aza indirilmiş durumda. Türkiye bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Büyümenin önemli göstergesi olan PMI endeksinde yükseliş 2018 yılı Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaştı. Borsa İstanbul özelinde dünyadaki borsalara kıyasla BİST Mayıs ayında tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı ve yılbaşındaki seviyesini aşmış oldu. BİST 100 endeksinde son 11 yılın en güçlü ve en yüksek değer kazancını ortaya koydu. Sadece birkaç tanesini paylaştığım bu göstergeler Türkiye'nin pandemi döneminde ortaya koyduğu performansın, sıkıntılara rağmen, devletimizin hükümetimizin devreye aldığı tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor" dedi. 

"PANDEMİ DÖNEMİNİNDE BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Bakan Albayrak, "Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi dönemininde birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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