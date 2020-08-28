Bakan Albayrak: Gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah
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Bakan Albayrak: Gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.

Bakan Albayrak: Gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah
28.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:36

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik. Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

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