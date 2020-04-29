Bakan Albayrak: Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok... Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtım toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtım toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bakan Albayrak: "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi. Kaynak: AA